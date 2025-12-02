Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Silves
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Campo de golf

Casas cerca del club de golf en Venta en Silves, Portugal

Algoz e Tunes
6
Algoz
6
Armacao de Pera
3
Pera
3
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Silves, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Silves, Portugal
Dormitorios 2
Área 80 m²
Una casa de dos dormitorios y piscina privada situada en un complejo de golf en Silves, Alga…
$464,122
Dejar una solicitud
Villa en Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Dormitorios 4
Área 178 m²
Ubicada en Silves, una de las ciudades más medievales de Portugal, llena de historia y encan…
$638,169
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Silves

villas

Parámetros de las propiedades en Silves, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir