Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Algoz
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Algoz, Portugal

Casa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Algoz, Portugal
Casa 5 habitaciones
Algoz, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Villa de 5 dormitorios, 170 m2 (construcción bruta) y 2, 540 m2 (tierra), con un proyecto ba…
$922,364
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Algoz, Portugal
Casa 5 habitaciones
Algoz, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Villa de 5 dormitorios, 170 m2 (construcción bruta) y 2, 540 m2 (tierra), con un proyecto ba…
$922,364
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Algoz, Portugal
Casa 5 habitaciones
Algoz, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Villa de 5 dormitorios, 170 m2 (construcción bruta) y 2, 540 m2 (tierra), con un proyecto ba…
$920,639
Dejar una solicitud
OneOne
Casa 5 habitaciones en Algoz, Portugal
Casa 5 habitaciones
Algoz, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Villa de 5 dormitorios, 170 m2 (construcción bruta) y 2, 540 m2 (tierra), con un proyecto ba…
$920,639
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir