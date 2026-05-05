Estudios con piscina en venta en Setubal, Portugal

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Estudio en Sesimbra, Portugal
Estudio
Sesimbra, Portugal
Área 39 m²
Estudio en el complejo turístico Sesimbra Golden Beach, situado en la primera línea de la pl…
$344,753
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Estudio en Sesimbra, Portugal
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Sesimbra, Portugal
Área 46 m²
Nuevo apartamento estudio con una superficie total de 46 metros cuadrados, 1 plaza de aparca…
$479,463
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Parámetros de las propiedades en Setubal, Portugal

con Garaje
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