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Villas en venta en Setubal, Portugal

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5 propiedades total found
Villa en Fernao Ferro, Portugal
Villa
Fernao Ferro, Portugal
Dormitorios 3
Área 200 m²
Magnífica casa con 3 dormitorios, piscina y garaje para dos coches, situado en un condominio…
$462,337
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Villa en Carvalhal, Portugal
Villa
Carvalhal, Portugal
Dormitorios 3
Área 200 m²
Villa 200 m2 consta de 3 dormitorios y 3 baños, totalmente amueblado, equipado y listo para …
$686,570
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Villa en Comporta, Portugal
Villa
Comporta, Portugal
Dormitorios 2
Área 190 m²
Villa y nbsp; 190 m2 y nbsp; consta de   de 2 dormitorios y 3 baños, totalmente amueblado, e…
$594,103
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TekceTekce
Villa en Setubal, Portugal
Villa
Setubal, Portugal
Dormitorios 4
Área 176 m²
La villa en construcción se encuentra en el condominio privado Casas de Azeit ã o. La finali…
$716,622
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Villa 10 habitaciones en Setubal, Portugal
Villa 10 habitaciones
Setubal, Portugal
Habitaciones 10
Área 250 m²
Número de plantas 2
Инвестиционный объект Дом Десять Комнат/ Два Этажа. Локация Шарнека да Капарика / Маржем Су…
$550,194
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Parámetros de las propiedades en Setubal, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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