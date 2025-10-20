Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Santa Cruz, Portugal

5 propiedades total found
Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 3
Área 448 m²
$758,320
Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 4
Área 372 m²
La villa se encuentra en una zona tranquila con una colina soleada con magníficas vistas pan…
$991,649
Casa 4 habitaciones en Santa Cruz, Portugal
Casa 4 habitaciones
Santa Cruz, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 223 m²
Número de plantas 3
Description: The development is located in a quiet, residential area, ideal for families …
$690,821
Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 3
Área 440 m²
Esta villa y piscina de tres dormitorios está diseñada con detalles arquitectónicos modernos…
$641,655
Casa 4 habitaciones en Santa Cruz, Portugal
Casa 4 habitaciones
Santa Cruz, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 238 m²
Número de plantas 3
Modern House 3 Bedrooms with panoramic Ocean Views  Swimming pool  Garage for 4 cars…
$878,163
