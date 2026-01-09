Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Resende
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Resende, Portugal

2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Resende, Portugal
Casa 5 habitaciones
Resende, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 347 m²
Villa de 5 dormitorios, en construcción, con 347 m2 de superficie bruta de construcción, vis…
$2,63M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Resende, Portugal
Casa 5 habitaciones
Resende, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 347 m²
Villa de 5 dormitorios, en construcción, con 347 m2 de superficie bruta de construcción, vis…
$2,62M
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Resende, Portugal

Baratos
De lujo
