Casas en Venta en Resende, Portugal

2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Resende, Portugal
Casa 5 habitaciones
Resende, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 347 m²
Villa de 5 dormitorios, en construcción, con 347 m2 de superficie bruta de construcción, vis…
$2,63M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Resende, Portugal
Casa 5 habitaciones
Resende, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 347 m²
Villa de 5 dormitorios, en construcción, con 347 m2 de superficie bruta de construcción, vis…
$2,62M
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Resende, Portugal

