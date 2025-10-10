Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Alquiler a largo plazo
  4. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Portugal

2 propiedades total found
Villa de 6 habitaciones en Portimao, Portugal
Villa de 6 habitaciones
Portimao, Portugal
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Número de plantas 2
Available to rent winter, for a minimum of 4 months between November 2025 to the end of Marc…
$2,851
por mes
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa de 4 dormitorios en Loule, Portugal
Villa de 4 dormitorios
Loule, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Número de plantas 2
Villa adosada de 4 dormitorios y 4 baños, en alquiler a largo plazo, ubicada en el tranquilo…
$5,580
por mes
