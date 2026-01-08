Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con Terraza en Venta en Oporto, Portugal

2 propiedades total found
Villa en Oporto, Portugal
Villa
Oporto, Portugal
Dormitorios 3
Área 187 m²
Nueva casa con 3 dormitorios, una superficie de 187 metros cuadrados, con aparcamiento, jard…
$1,20M
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Matosiños, Portugal
Dúplex 2 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 2
Área 107 m²
Apartamento de dos niveles con 2 dormitorios, una superficie de 107 metros cuadrados, una te…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
