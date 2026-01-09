Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Matosiños
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Matosiños, Portugal

Perafita
3
Casa Borrar
Eliminar
14 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Matosiños, Portugal
Casa 4 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 381 m²
Villa de 4 dormitorios, 381 m2 (superficie de construcción), con ascensor, garaje y balcón, …
$1,49M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Perafita, Portugal
Casa 4 habitaciones
Perafita, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Chalet de 4 dormitorios con 550 m2 de superficie bruta de construcción, jardín y garaje, sit…
$920,639
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Lavra, Portugal
Casa 5 habitaciones
Lavra, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Chalet de 5 dormitorios con 600 m2 de superficie privada, garaje para dos coches, en la segu…
$1,02M
Dejar una solicitud
AtlantaAtlanta
Casa 3 habitaciones en Matosiños, Portugal
Casa 3 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 349 m²
Villa de 3 dormitorios, 349 m2 (superficie de construcción), con ascensor, garaje y balcón, …
$1,52M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Matosiños, Portugal
Casa 3 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 364 m²
Chalet de 3 dormitorios, 364 m2 (superficie de construcción), con ascensor, garaje y balcón,…
$1,52M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Matosiños, Portugal
Casa 4 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 381 m²
Villa de 4 dormitorios, 381 m2 (superficie de construcción), con ascensor, garaje y balcón, …
$1,49M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Matosiños, Portugal
Casa 3 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 349 m²
Villa de 3 dormitorios, 349 m2 (superficie de construcción), con ascensor, garaje y balcón, …
$1,52M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Matosiños, Portugal
Casa 3 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 349 m²
Villa de 3 dormitorios, 349 m2 (superficie de construcción), con ascensor, garaje y balcón, …
$1,51M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Matosiños, Portugal
Casa 3 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 364 m²
Chalet de 3 dormitorios, 364 m2 (superficie de construcción), con ascensor, garaje y balcón,…
$1,52M
Dejar una solicitud
Vienna PropertyVienna Property
Casa 4 habitaciones en Perafita, Portugal
Casa 4 habitaciones
Perafita, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Chalet de 4 dormitorios con 550 m2 de superficie bruta de construcción, jardín y garaje, sit…
$922,364
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Matosiños, Portugal
Casa 4 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 381 m²
Villa de 4 dormitorios, 381 m2 (superficie de construcción), con ascensor, garaje y balcón, …
$1,48M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Matosiños, Portugal
Casa 3 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 364 m²
Chalet de 3 dormitorios, 364 m2 (superficie de construcción), con ascensor, garaje y balcón,…
$1,51M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Perafita, Portugal
Casa 4 habitaciones
Perafita, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Chalet de 4 dormitorios con 550 m2 de superficie bruta de construcción, jardín y garaje, sit…
$922,364
Dejar una solicitud
Dúplex 2 habitaciones en Matosiños, Portugal
Dúplex 2 habitaciones
Matosiños, Portugal
Dormitorios 2
Área 107 m²
Apartamento de dos niveles con 2 dormitorios, una superficie de 107 metros cuadrados, una te…
Precio en demanda
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Matosiños, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir