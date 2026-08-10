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Tiendas en venta en Lisboa, Portugal

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bienes raíces comerciales
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6 propiedades total found
Tienda 126 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 126 m²
Lisboa, Portugal
Área 126 m²
Tienda bien situada, a pocos metros de la Avenida da Liberdade, cerca de todo tipo de servic…
$1,27M
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Tienda 70 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 70 m²
Lisboa, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Esta tienda se encuentra en un edificio histórico con arquitectura Pombal que data del siglo…
$406,669
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Tienda 60 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 60 m²
Lisboa, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Tienda en un complejo residencial en Lisboa con una superficie de 60 m2. El edificio fue com…
$732,004
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TekceTekce
Tienda 126 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 126 m²
Lisboa, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Número de plantas 3
Well located store, a few meters from Avenida da Liberdade, close to all kinds of services a…
$1,16M
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Tienda 218 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 218 m²
Lisboa, Portugal
Área 218 m²
Excelente instalación comercial en un edificio residencial, libre y listo para alquilar. Pod…
$1,70M
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Tienda 330 m² en Lisboa, Portugal
Tienda 330 m²
Lisboa, Portugal
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
La tienda está convenientemente ubicada, en Marquês de Pombal, cerca de todo tipo de servici…
$1,95M
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