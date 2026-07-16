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Apartamentos en venta en Leiria, Portugal

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Apartamento 3 habitaciones en Vau, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Disfrute de una amplia vida costera en este apartamento de 3 dormitorios en West Cliffs Ocea…
$906,426
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Obidos, Portugal
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
El CURORTE DE cinco PRODUCTOS está orientado hacia la FUNCIóN SEREBRUARIA de PORTUGAL, entre…
$683,409
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Parámetros de las propiedades en Leiria, Portugal

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