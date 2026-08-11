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Propiedades residenciales en venta en Montemor o Novo, Portugal

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Villa en Montemor o Novo, Portugal
Villa
Montemor o Novo, Portugal
Dormitorios 3
Área 347 m²
L ’ AND VINEYARDS se encuentra en Montemor-o-Novo, en el corazón de Alentejo, pero a sólo 50…
$1,26M
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Villa en Montemor o Novo, Portugal
Villa
Montemor o Novo, Portugal
Dormitorios 4
Área 405 m²
L ’ AND VINEYARDS se encuentra en Montemor-o-Novo, en el corazón de Alentejo, pero a sólo 50…
$1,42M
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Villa en Montemor o Novo, Portugal
Villa
Montemor o Novo, Portugal
Dormitorios 2
Área 306 m²
L ’ AND VINEYARDS se encuentra en Montemor-o-Novo, en el corazón de Alentejo, pero a sólo 50…
$1,06M
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Parámetros de las propiedades en Montemor o Novo, Portugal

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