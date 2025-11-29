Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Albufeira
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Albufeira, Portugal

villas
43
adosados
4
Casa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Dúplex 1 habitacion en Albufeira, Portugal
Dúplex 1 habitacion
Albufeira, Portugal
Dormitorios 1
Área 89 m²
Apartamento de 1 dormitorio con una superficie de 89 metros cuadrados, aparcamiento y 2 terr…
$661,002
Dejar una solicitud
Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Área 220 m²
Quinta Dourada se encuentra en las colinas sobre el Albufeira, en el corazón del Algarve, y …
$2,31M
Dejar una solicitud
Villa en Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Área 220 m²
El primer piso de la villa Mendoeira consta de un hall de entrada con una amplia sala de est…
$2,31M
Dejar una solicitud
NicoleNicole
Adosado Adosado 2 habitaciones en Albufeira, Portugal
Adosado Adosado 2 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Área 148 m²
Quinta Dourada se encuentra en las colinas sobre el Albufeira, en el corazón del Algarve, y …
$869,740
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Albufeira, Portugal

con Garaje
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir