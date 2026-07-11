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Estudios con Jardín en venta en Yenibogazici Belediyesi, Chipre del Norte

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Estudio 1 habitación en Limnia, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Limnia, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
Situado enİskele — Otuken, una de las nuevas áreas de inversión del norte de Chipre, Lagoon …
$156,885
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Parámetros de las propiedades en Yenibogazici Belediyesi, Chipre del Norte

con Terraza
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