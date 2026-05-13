Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Yenibogazici Belediyesi
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Terraza

Estudios con Terraza en venta en Yenibogazici Belediyesi, Chipre del Norte

;
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Agios Sergios, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Agios Sergios, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 1/2
Bright Studio with Private Roof Terrace — Orchard, Yeniboğaziçi 🌿🌊Se ofrece un apartamento e…
$106,708
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Yenibogazici Belediyesi, Chipre del Norte

con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir