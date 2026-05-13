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Casas con Jardín en Venta en Tatlisu Belediyesi, Chipre del Norte

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Akanthou
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Casa 2 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Casa 2 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Nordzypern Top Investment en la primera línea de marProyecto exclusivo de construcción en Ta…
$290,902
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