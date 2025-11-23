Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Tatlisu Belediyesi, Chipre del Norte

Akanthou
Casa 4 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Casa 4 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 240 m²
Número de plantas 2
Discover Habitat: The Perfect Geographical Crossroads. Experience the unique concept of a Re…
$427,548
Dúplex 4 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Dúplex 4 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/2
Vender al Mar Reserva de Terra 3+1Chipre septentrional Tatlisu; 100 metros cuadrados + 20 me…
$139,062
Villa 4 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 381 m²
Número de plantas 2
Natulux es un desarrollo residencial de gama alta en Küçük Erenköy, Turquía, destacando la i…
$1,53M
Adosado Adosado 2 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Adosado Adosado 2 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Las casas adosadas tienen 2 o 3 dormitorios. Es posible un paquete completo de acabados y …
$273,758
Adosado Adosado 2 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Adosado Adosado 2 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
Hermosa casa adosada con dos dormitorios y tres baños modernos, situada en la pintoresca zon…
$296,738
Adosado Adosado 2 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Adosado Adosado 2 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Loft 1+1Descripción:Un loft único con una superficie de 60 m2 con balcón (6 m2) para el desa…
$209,065
Adosado Adosado 3 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
Número de plantas 3
Casa adosada en la pintoresca zona de la TRNC. Llaves en Diciembre 2025. 2 dormitorios 3 bañ…
$311,618
Villa 5 habitaciones en Akanthou, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Akanthou, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 567 m²
Número de plantas 3
Villas Cliffside con vistas al marBloque A , 4+1 Villa 567 m2 con piscina 40 m2Natulux es un…
$2,80M
