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Estudio 1 habitación en Trikomo, Chipre del Norte
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Estudio 1 habitación
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 4/9
Situado en Yeni Iskele, Alexius Pool Apartments es una gran base para explorar la ciudad.Dur…
$46
por noche
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Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
North Cyprus alojamiento: moderno 1+1 apartamento en Caesar Resort 5 en Long BeachAlquilar p…
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