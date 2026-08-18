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Apartamentos en la montaña en venta en Lefkosa District, Chipre del Norte

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Lefkosa Turk Belediyesi
15
Nicosia
11
Lefkosa
5
Gonyeli Alaykoy Belediyesi
3
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3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3
Apartamentos en el norte de Chipre, Lefkoşa, cerca de todos los servicios Lefkoşa es una ciu…
$333,575
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Apartamento 4 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 3
Apartamentos en el norte de Chipre, Lefkoşa, cerca de todos los servicios Lefkoşa es una ciu…
$345,233
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Estudio 1 habitación en Gonyeli, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Gonyeli, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Número de plantas 2
$96,211
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Tipos de propiedades en Lefkosa District

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Lefkosa District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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