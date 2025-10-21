Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Lefkosa
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Lefkosa, Chipre del Norte

Apartamento Borrar
Eliminar
27 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Número de plantas 1
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Этажи. Северный Кипр.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Apartamento 1 habitacion en Trachoni, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitacion
Trachoni, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Área 50 m²
Este proyecto está convenientemente situado al suroeste del centro histórico de Limassol en …
$272,119
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 4 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Área 160 m²
Número de plantas 2
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Этажи. Северный Кипр.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
Número de plantas 2
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Этажи. Северный Кипр.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 2
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Этажи. Северный Кипр.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Apartamento 1 habitación en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 60 m²
$126,226
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
This project, located in a serene residential area of Nicosia near the city center, Universi…
$322,587
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 3
Apartamentos en el norte de Chipre, Lefkoşa, cerca de todos los servicios Lefkoşa es una ciu…
$361,476
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
$63,246
Dejar una solicitud
VernaVerna
Apartamento 3 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Apartamento de tres dormitorios en un exclusivo complejo situado en primera línea de playa d…
$2,61M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 133 m²
Piso 3
Property Summary - A Third floor Apartment. - Extending to approximately 122 sq. m. inte…
$280,948
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3
Apartamentos en el norte de Chipre, Lefkoşa, cerca de todos los servicios Lefkoşa es una ciu…
$214,553
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
$72,577
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
$47,233
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Área 84 m²
$79,489
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Gonyeli, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Gonyeli, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Número de plantas 2
$96,211
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitacion
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
$50,113
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Piso 4/4
For sale 3-bedroom apartments in a new complex under construction in Nicosia, Agios Dometios…
$266,772
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 2
Situado en el corazón del norte de Chipre, Kyrenia es una ciudad costera impresionante que o…
$434,146
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ÖVENÇOĞLU GROUP
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Ático Ático 3 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Piso 4
Apartamentos en el norte de Chipre, Lefkoşa, cerca de todos los servicios Lefkoşa es una ciu…
$317,251
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 4
Property Summary - A Fourth floor Apt. - Extending to approximately 85 sq. m. internal a…
$204,913
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Apartamento de dos dormitorios en un exclusivo complejo situado en primera línea de playa de…
$2,17M
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3
Apartamentos en el norte de Chipre, Lefkoşa, cerca de todos los servicios Lefkoşa es una ciu…
$283,350
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 4/23
For sale 2 bedroom apartment in a new high-rise under construction in the center of Nicosia.…
$398,589
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 29/34
En venta un ático en uno de los proyectos más emblemáticos de Nicosia, en un famoso rascacie…
$1,10M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 26/34
Apartamentos en venta en uno de los proyectos más emblemáticos de Nicosia, en un famoso rasc…
$912,255
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Gonyeli, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Gonyeli, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
$144,002
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Lefkosa, Chipre del Norte

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir