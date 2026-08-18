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Apartamentos en venta en Lefkosa District, Chipre del Norte

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Lefkosa Turk Belediyesi
15
Nicosia
11
Lefkosa
5
Gonyeli Alaykoy Belediyesi
3
Apartamento Borrar
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20 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3
Apartamentos de 2 Habitaciones en una Ubicación Céntrica en Lefkoşa Norte de Chipre Los apar…
$142,464
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Apartamento 3 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3
Apartamentos en el norte de Chipre, Lefkoşa, cerca de todos los servicios Lefkoşa es una ciu…
$333,575
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Apartamento 1 habitacion en Trachoni, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitacion
Trachoni, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Área 50 m²
Este proyecto está convenientemente situado al suroeste del centro histórico de Limassol en …
$276,530
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Agencia
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ático Ático 1 habitacion en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitacion
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Área 47 m²
Wonder Stones Village  Sun Valley Countryside East Wonder Stones Village is our distin…
$299,312
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apartamento 4 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 3
Apartamentos en el norte de Chipre, Lefkoşa, cerca de todos los servicios Lefkoşa es una ciu…
$345,233
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Ático Ático 3 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 5
Apartamentos de 2 Habitaciones en una Ubicación Céntrica en Lefkoşa Norte de Chipre Los apar…
$187,244
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Gonyeli, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Gonyeli, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
$144,002
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Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 26/34
Apartamentos en venta en uno de los proyectos más emblemáticos de Nicosia, en un famoso rasc…
$912,255
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Apartamento 1 habitacion en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitacion
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
$50,113
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Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
$63,246
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Estudio 1 habitación en Gonyeli, Chipre del Norte
Estudio 1 habitación
Gonyeli, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Número de plantas 2
$96,211
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Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 4
Property Summary - A Fourth floor Apt. - Extending to approximately 85 sq. m. internal a…
$204,913
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Apartamento 4 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 2
Situado en el corazón del norte de Chipre, Kyrenia es una ciudad costera impresionante que o…
$434,146
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Apartamento 3 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Piso 4/4
For sale 3-bedroom apartments in a new complex under construction in Nicosia, Agios Dometios…
$266,772
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Apartamento 3 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 133 m²
Piso 3
Property Summary - A Third floor Apartment. - Extending to approximately 122 sq. m. inte…
$280,948
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Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Área 84 m²
$79,489
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Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 4/23
For sale 2 bedroom apartment in a new high-rise under construction in the center of Nicosia.…
$398,589
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Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 29/34
En venta un ático en uno de los proyectos más emblemáticos de Nicosia, en un famoso rascacie…
$1,10M
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Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
$47,233
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Apartamento 2 habitaciones en Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefkosa Turk Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
$72,577
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Tipos de propiedades en Lefkosa District

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Lefkosa District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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