Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Lefke District
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Propiedad cerca del lago

Apartamentos del lago en venta en Lefke District, Chipre del Norte

Lefke Belediyesi
137
Kazivera
86
Lefka
48
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Sobre el proyecto: Olympia Seaside es el primer desarrollo de Olympia Construction en Chipr…
$639,051
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Sobre el proyecto: Olympia Seaside es el primer desarrollo de Olympia Construction en Chipr…
$175,547
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Lefke District

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Lefke District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir