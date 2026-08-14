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Apartamentos del mar en venta en Lefke District, Chipre del Norte

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Lefke Belediyesi
77
Kazivera
40
Lefka
36
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50 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Número de plantas 20
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO GENERAL:   NOMBRE DEL PROYECTO: TORRES ALPCANAS OESTE CLA…
$98,616
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Apartamento 3 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
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Ático Ático 3 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Piso 3/3
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Ático Ático 4 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
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Lefka, Chipre del Norte
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Dormitorios 3
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Piso 9/9
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Apartamento 3 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
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Dormitorios 2
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Área 104 m²
Número de plantas 13
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$424,698
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Apartamento 3 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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Piso 1/11
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$225,152
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Apartamento 3 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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Apartamento 2 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 2/13
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Apartamento 4 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamento 4 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
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Apartamento 2 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
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Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2/14
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Apartamento 2 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
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Ático Ático 2 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Ático Ático 2 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 14/14
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$171,783
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Apartamento 2 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Piso 9/13
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Apartamento 2 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 13
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Apartamento 2 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 11/13
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Apartamento 3 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Apartamento 1 habitación en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Lefka, Chipre del Norte
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Apartamento 2 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 2/13
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Apartamento 2 habitaciones en Kazivera, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Kazivera, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 6/11
Amplio Apartamento de 1 Dormitorio con Vida Costera en Gaziveren Ubicado en la costa occiden…
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Apartamento 3 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 9
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Apartamento 2 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
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Apartamento 1 habitación en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 1
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Área 34 m²
Piso 5/14
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$103,866
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Apartamento 3 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 2/11
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Apartamento 1 habitación en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 1
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Piso 1/11
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Apartamento 1 habitación en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 1 habitación
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 4/9
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$140,433
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Apartamento 2 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 8/9
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$136,043
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Ático Ático 3 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Piso 13/13
Habitaciones de Hotel en Venta Frente al Mar en Güzelyurt Bay, Gaziveren Ubicado en el norte…
$595,500
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Ático Ático 3 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Ático Ático 3 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Piso 8/11
Inmueble con estilo en un complejo cerca del mar en el norte de Chipre Gaziveren La propieda…
$230,582
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Apartamento 2 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 9
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$206,678
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Tipos de propiedades en Lefke District

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1 habitación
2 habitaciones
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Parámetros de las propiedades en Lefke District, Chipre del Norte

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