  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. İskele District
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel
  6. Vistas al mar

Apartamentos de varios niveles del mar en venta en Iskele District, Chipre del Norte

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
2 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Bogazi, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
Apartamentos multinivel 1 habitación en Monarga, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 1 habitación
Monarga, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 1/2
avor Every Moment: Escape to La Joya Perla ?️? Immerse yourself into a world of flavor an…
Precio en demanda
Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

