  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. İskele District
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel
  6. Vista a la montaña

Apartamentos de varios niveles en la montaña en venta en Iskele District, Chipre del Norte

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
2 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Bogazi, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 1 habitación en Bogazi, Chipre del Norte
Apartamentos multinivel 1 habitación
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/2
The Four Seasons Life project comes to life in the most beautiful and natural place of the M…
$128,954
Dejar una solicitud
