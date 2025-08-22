Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. İskele District
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Propiedad cerca del lago

Casas del lago en Venta en Iskele District, Chipre del Norte

Iskele Belediyesi
45
Trikomo
30
Bogazi
6
Erenkoy Karpaz Belediyesi
4
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Dúplex 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$743,621
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Dúplex 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 309 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$1,01M
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Dúplex 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 308 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$1,04M
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Iskele District

villas
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir