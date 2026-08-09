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Casas en Venta en Iskele District, Chipre del Norte

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Iskele Belediyesi
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Erenkoy Karpaz Belediyesi
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65 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Flamoudi, Chipre del Norte
UP UP
Villa 6 habitaciones
Flamoudi, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Ubicado entre las montañas y el mar. Villa 4+2 totalmente amueblada en el norte de Chipre - …
$571,355
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Villa en Trikomo, Chipre del Norte
Villa
Trikomo, Chipre del Norte
Área 42 m²
Descripción del objeto: Studio Apartment in Royal Life Residence, North Cyprus Cómodo y mod…
$92,554
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Nils Ott Real Estates
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Villa 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 435 m²
Número de plantas 2
Magnolia Residencia consta de 5 villas unifamiliares, 6 villas unifamiliares y 36 apartament…
Precio en demanda
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Villa 5 habitaciones en Gastria, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Gastria, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
4+1 Villa de dos pisos en Boğaz TENIDO Sólo 100 metros al mar 🌊🏡Venta: Chalet independiente …
$382,949
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Casa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Casa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 336 m²
Número de plantas 2
Villas de diseño elegante en Iskele, norte de Chipre El norte de Chipre es un país tranquilo…
$466,346
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Casa 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Casa 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 258 m²
Número de plantas 2
Villas de diseño elegante en Iskele, norte de Chipre El norte de Chipre es un país tranquilo…
$381,556
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Villa 4 habitaciones en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
Número de plantas 3
Le presentamos un proyecto único con una magnífica vista del Mar Mediterráneo.Una villa que …
$744,160
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Land of Dreams Gallery
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Bungalow Bungalow 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Elegantes bungalows en la península de Karpas, en el norte de Chipre Chipre, la perla del Me…
$140,368
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Casa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Casa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Número de plantas 2
Villas cerca de las playas en İskele Chipre del Norte Chipre es la 3ª isla más grande del Me…
$518,911
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Número de plantas 2
Residencia Royal Sun Elite Silencio 3+1 Villa 🌴Venta: una amplia villa de 3+1 en el complejo…
$290,608
VAT
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Villa 5 habitaciones en Gastria, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Gastria, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
4+1 Villa de dos pisos en Boğaz TENIDO Sólo 100 metros al mar 🌊🏡Venta: Chalet independiente …
$411,320
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
Espaciosa Corner 3+1 Villa en Sea Pearl Residence - Cerca de la piscina y el mar 🌊🏡Una hermo…
$398,763
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 164 m²
Número de plantas 1
Casas unifamiliares en İskele Dipkarpaz entrelazadas con la naturaleza Dipkarpaz, una región…
$337,479
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 380 m²
Número de plantas 2
Villas cerca de la playa pintoresca en Gazimağusa Chipre del Norte Gazimağusa es un destino …
$571,826
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Villa 4 habitaciones en Flamoudi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Flamoudi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Villa de lujo con 4 dormitorios, vistas al mar y terraza privada en la azoteaDescubra la vid…
$599,639
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Villa 6 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 564 m²
Número de plantas 2
Villas de diseño elegante en Iskele, norte de Chipre El norte de Chipre es un país tranquilo…
$877,766
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Villa en Trikomo, Chipre del Norte
Villa
Trikomo, Chipre del Norte
Área 200 m²
Descripción del sitio: Ofrecemos una moderna media villa en uno de los complejos residencial…
$854,508
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Nils Ott Real Estates
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Dúplex 4 habitaciones en Monarga, Chipre del Norte
Dúplex 4 habitaciones
Monarga, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 6/12
Apartamento dúplex en Abelia Residence (Bogaz)Increíble vista y ubicaciónDUPLEX apartamento,…
$254,270
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Dúplex 4 habitaciones en Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Dúplex 4 habitaciones
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 410 m²
Número de plantas 2
Listo para moverse en villa semiconjunta con vistas al mar y a la montaña cerca de la popula…
$512,833
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Villa 4 habitaciones en Bogazi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Número de plantas 1
Premium Villa de Vista Mar Individual en Boğaz 🌊🏡Una villa arquitectónica excepcional situad…
$1,06M
VAT
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Villa en Trikomo, Chipre del Norte
Villa
Trikomo, Chipre del Norte
Área 120 m²
Descripción del objeto: 2+2 Casa Adosada en Royal Sun Residence, North Cyprus Cómoda casa a…
$210,341
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Elegantes bungalows en la península de Karpas, en el norte de Chipre Chipre, la perla del Me…
$186,768
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Cozy Two-Storey 2+1 Townhouse Near Long Beach 🌴🏖Se ofrece una cómoda casa adosada de 2+1 pis…
$218,853
VAT
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Villa 5 habitaciones en Ayios Ilias, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Ayios Ilias, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 2
Amplia Villa 3+2 con vista al jardín y al mar - Complejo Hilltop 🌴🌊Se ofrece una elegante vi…
$346,420
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Residencia de Perla de Mar de 2-Storey 3+1 - Sólo 400m del Mar 🌊🏡Una acogedora villa indepen…
$383,426
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Adosado Adosado 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Número de plantas 2
Casas Unifamiliares con un Diseño Especial en Complejo Urbanizado en el Norte de Chipre Iske…
$465,767
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Villa en Trikomo, Chipre del Norte
Villa
Trikomo, Chipre del Norte
Área 250 m²
Descripción del objeto: 3+1 Villa en La Isla Villas, Chipre del Norte Villa moderna y espac…
$460,121
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Número de plantas 1
Casas unifamiliares en İskele Dipkarpaz entrelazadas con la naturaleza Dipkarpaz, una región…
$249,642
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Villa en Trikomo, Chipre del Norte
Villa
Trikomo, Chipre del Norte
Área 46 m²
Descripción del objeto: Studio Apartment in Royal Sun, North Cyprus Apartamento estudio com…
$92,576
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Casa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Casa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 256 m²
Número de plantas 2
Villas con vistas al puerto deportivo en el norte de Chipre Yeni Erenköy Las villas se encue…
$709,850
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Tipos de propiedades en Iskele District

villas
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

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