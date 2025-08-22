Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex con garaje en venta en Iskele District, Chipre del Norte

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
4 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Dúplex 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$743,621
Dúplex 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Dúplex 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 309 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$1,01M
Dúplex 6 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Dúplex 6 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 363 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$1,02M
Dúplex 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Dúplex 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 308 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$1,04M
