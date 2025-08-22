Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. İskele District
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Vistas al mar

Dúplex del mar en venta en Iskele District, Chipre del Norte

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
Dúplex Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Bogazi, Chipre del Norte
Dúplex 4 habitaciones
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 6/12
Apartamento dúplex en Abelia Residence (Bogaz)Increíble vista y ubicaciónDUPLEX apartamento,…
$272,045
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Dúplex 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Dúplex 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$743,621
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Dúplex 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 309 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$1,01M
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Dúplex 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Dúplex 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 308 m²
Sobre el Proyecto: Este complejo frente al mar ofrece vistas panorámicas de 180° al Mediter…
$1,04M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir