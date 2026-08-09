Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. İskele District
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Iskele District, Chipre del Norte

;
Iskele Belediyesi
4
Trikomo
4
6 propiedades total found
Propiedad comercial 22 000 m² en Trikomo, Chipre del Norte
Propiedad comercial 22 000 m²
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 22 000 m²
Piso 2/2
Planificación y fijación de preciosEstudios (46 m2) - Balcón 8 m2 - desde £100,0001+1 Terren…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 140 m² en Trikomo, Chipre del Norte
Propiedad comercial 140 m²
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 140 m²
Piso 5/28
Habitaciones de Hotel Cerca de las Famosas Playas en Iskele Norte de Chipre Situada en la co…
$387,285
Dejar una solicitud
Hotel 150 000 m² en Vokolida, Chipre del Norte
Hotel 150 000 m²
Vokolida, Chipre del Norte
Habitaciones 600
Área 150 000 m²
Dear Respected Investors and Esteemed Potential Clients, We are honored to present an exc…
$90,00M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Hotel 150 000 m² en Vokolida, Chipre del Norte
Hotel 150 000 m²
Vokolida, Chipre del Norte
Habitaciones 600
Área 150 000 m²
Dear Respected Investors and Esteemed Potential Clients, We are honored to present an exc…
$90,00M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 233 m² en Trikomo, Chipre del Norte
Propiedad comercial 233 m²
Trikomo, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 233 m²
Número de plantas 2
3+1 Duplex, Superficie neta: 128 m2, Uso total: 233 m2Balcón: 12 m2Roof Terrace: 85 m2Uso to…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Aventus Residency en Trikomo, Chipre del Norte
Aventus Residency
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/2
A solo 750 metros del Mediterráneo en Iskele, Aventus Residence ofrece amplios apartamentos …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir