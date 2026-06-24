Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Vista a la montaña

Dúplex en la montaña en venta en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte

;
Dúplex Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Dúplex 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Dúplex 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 2/2
Elegantes Propiedades en un Proyecto de Características Ricas en Gazimağusa Norte de Chipre …
$227,998
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir