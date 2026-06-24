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Dúplex en venta en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte

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Dúplex 2 habitaciones en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Dúplex 2 habitaciones
Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 2/2
Elegantes Propiedades en un Proyecto de Características Ricas en Gazimağusa Norte de Chipre …
$227,998
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Parámetros de las propiedades en Gazimagusa Belediyesi, Chipre del Norte

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