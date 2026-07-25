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Bungalow con piscina en venta en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chipre del Norte

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Kalogreia
3
Bungalow Borrar
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2 propiedades total found
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Kalogreia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Nuevo bungalow con 3 dormitorios en el mar en Esentepe!Este prestigioso complejo costero ofr…
$1,02M
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Kalogreia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 140 m²
Bungalows 3+1 en Mykonos HomesBungalow de lujo se encuentra en primera línea de mar en Esent…
$2,00M
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Parámetros de las propiedades en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chipre del Norte

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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