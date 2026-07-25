Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Residencial
  5. Bungalow
  6. Vistas al mar

Bungalow del mar en venta en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chipre del Norte

;
Kalogreia
3
Bungalow Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
$303,064
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Catalkoy Esentepe Belediyesi, Chipre del Norte

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir