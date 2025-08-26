Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Residencial
  4. Bungalow
  5. Propiedad cerca del lago

Bungalow del lago en venta en Chipre del Norte

Girne Belediyesi
9
Kyrenia
7
Catalkoy Esentepe Belediyesi
3
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 9/9
¡Abajo!£40.000 más barato que el desarrollador.Venta de un apartamento moderno en el prestig…
$140,912
Apartamento 2 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 2/9
Proyecto moderno en Long Beach - Apartamento 1+1 en el complejo VeneciaPrecio: 80.000 libras…
$107,362
Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Piso 6/8
Venta urgente - 2+1 apartamento en Park Resident, Long BeachPrecio: £145.000 IVA y tráfico p…
$195,464
Tut TravelTut Travel
Villa 4 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Kalogreia, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 2
¡Lujo moderno junto al mar!   Al este de Girne (Kyrenia), en la pintoresca zona de Bah…
$769,355
Apartamento 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 1/2
Apartamentos con Vistas al Mar Cerca del Campo de Golf en Karaağaç Girne Girne es un lugar p…
$353,092
Ático Ático 1 habitación en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 1 habitación
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/2
Apartamentos en un complejo bien equipado en el norte de Chipre Girne Karaağaç Village, es u…
$259,011
Apartamento 2 habitaciones en Lefka, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Lefka, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 7/9
Apartamento de 1 Dormitorio a Poca Distancia del Mar en Gaziveren, Lefke Chipre, la isla más…
$108,796
Apartamento 3 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Piso 5/8
Oferta exclusiva - 2+1 apartamento con acabado de diseño junto a Long BeachPrecio: £240.000.…
$323,527
Apartamento 3 habitaciones en Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Apartamento 3 habitaciones
Iskele Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 3/5
Hermoso apartamento 2+1 en Mackenzie Residence - a solo 2 minutos de la playaApartamento.For…
$134,803
Ático Ático 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Ático Ático 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 234 m²
Número de plantas 3
Apartamentos en Alsancak Girne, rodeados de mar y naturaleza Alsancak es un barrio popular e…
$1,06M
Apartamento 2 habitaciones en Agridaki, Chipre del Norte
Apartamento 2 habitaciones
Agridaki, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
$63,619
Apartamento 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Apartamento 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Piso 4/13
Apartamento Listo para Vivir en el Norte de Chipre Iskele Distancia a pie de Long Beach La i…
$706,987
