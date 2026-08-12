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Propiedades residenciales en venta en Municipio de Ulcinj, Montenegro

;
Ulcinj
105
Kruce Kerruci
4
119 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Ulcinj, Montenegro
Estudio 1 habitación
Ulcinj, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Descubra una excelente oportunidad para tener un apartamento estudio funcional en el corazón…
$51,837
VAT
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Apartamento 1 habitación en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Ulcinj, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 1/6
Estudio en un complejo en la primera línea del mar.El estudio del complejo Porta Rai es una …
$244,662
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VALUE.ONE
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Apartamento 2 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/6
Apartamento de 1 dormitorio en un complejo en primera línea.El apartamento de 1 dormitorio e…
$414,310
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Apartamento 3 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Piso 5/6
Ático en el complejo en primera línea.El ático del complejo Porta Rai es una oportunidad par…
$903,635
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Apartamento en Ulcinj, Montenegro
Apartamento
Ulcinj, Montenegro
Área 61 m²
Este magnífico complejo se encuentra en Ulcinj, al sur de Montenegro, en la primera línea de…
$357,760
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Montenegro Properties
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Apartamento 3 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 3/6
Apartamento de 2 dormitorios en complejo en primera línea.El apartamento de 2 dormitorios en…
$646,278
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Apartamento 3 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 153 m²
Porta Rai Beachfront Hotel & Residences es un hotel de gran escala situado en Velika Plaža, …
$902,909
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Mbroker
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Casa 2 habitaciones en Kruce Kerruci, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Kruce Kerruci, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
En venta no es una gran casa acogedor rodeada de vegetación cerca de las playas.Situado en u…
$151,559
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MONTBEL D.O.O.
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 2
Este moderno apartamento de 51 m2, en la etapa final de la construcción, ofrece una oportuni…
$133,702
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Apartamento en , Montenegro
Apartamento
, Montenegro
Área 39 m²
Piso 1
Porta Rai Beachfront Hotel & Residences es un hotel de 5 estrellas condominio en Velika Plaž…
$209,871
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Mbroker
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Apartamento 9 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 9 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 9
Área 234 m²
Venta casa de dos pisos en el asentamiento de Doni Stoy cerca de la ciudad de Ulcinj. La sup…
$436,175
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Villa 1 habitación en Ulcinj, Montenegro
Villa 1 habitación
Ulcinj, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Una casa de tres dormitorios de nueva construcción de 160 m2 está disponible para la venta e…
$388,520
VAT
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Apartamento 1 habitación en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Ulcinj, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Descubra su nueva casa o oportunidad de inversión en la prestigiosa Residencia de Oliva Lima…
$136,464
VAT
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Casa 9 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Casa 9 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 9
La venta es una casa de dos plantas en el pueblo Doni Shtoi cerca de la ciudad de Ulcinj. Su…
$427,147
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Apartamento 1 habitación en Derana 18 Gjerana 18, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Derana 18 Gjerana 18, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Muévete listo para alquilar. Un luminoso y totalmente amueblado en un nuevo edificio en Teut…
$139,050
VAT
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Apartamento 1 habitacion en , Montenegro
Apartamento 1 habitacion
, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Nuevo apartamento de 43 m2 en una nueva casa moderna. Una gran opción para relajarse junto a…
$115,999
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Casa 5 habitaciones en Municipio de Ulcinj, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Municipio de Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 5
Venta casa de tres plantas, situada a sólo 300 metros del mar sereno. Situado en una amplia …
$374,908
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Casa 4 habitaciones en Kruce Kerruci, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Kruce Kerruci, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 232 m²
Número de plantas 3
Villa de tres plantas 232 m2 con piscina se encuentra en el pueblo de Krucha en la tercera l…
$372,771
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Apartamento 1 habitación en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Ulcinj, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Una excelente oportunidad para comprar un moderno apartamento de una habitación situado en e…
$105,911
VAT
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/2
Apartamento de una habitación de 49,2 m2 en la planta baja de un nuevo moderno Edificio en P…
$125,065
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Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Área 87 m²
Un complejo residencial con un hotel condominio. Inicio de la construcción - 01.11.2024. Fin…
$516,674
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Villa 1 habitación en , Montenegro
Villa 1 habitación
, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
This beautiful modern house for sale in Ulcinj, located in the quiet and desirable area of K…
$231,750
VAT
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Apartamento en Ulcinj, Montenegro
Apartamento
Ulcinj, Montenegro
Premium class apartments and residences are offered for sale as part of a new complex locate…
Precio en demanda
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Аталанта
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Apartamento 1 habitacion en , Montenegro
Apartamento 1 habitacion
, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/5
Apartamento de 40 m2 en Ulcinj, situado en la primera planta de una nueva casa moderna. El d…
$110,457
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Estudio 1 habitación en Ulcinj, Montenegro
Estudio 1 habitación
Ulcinj, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Porta Rai Beachfront Hotel & Residences es un excelente desarrollo junto al mar gestionado p…
$200,321
VAT
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Casa 4 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Casa en Ulcinj, distrito de Djerane, con una superficie total de 120 m2 en una parcela de 15…
$214,369
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Apartamento 2 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Situado en el tranquilo barrio de Liman de Ulcinj, Oliva Park es un complejo residencial pre…
$178,681
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International Property Alerts
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English
Apartamento 1 habitacion en Ulcinj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 1
Área 66 m²
Un complejo residencial con un hotel condominio. Inicio de la construcción - 01.11.2024. Fin…
$408,452
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Apartamento 2 habitaciones en , Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 4/4
El apartamento tiene una superficie de 72 m2, situado en la 4a planta (última) de un edifici…
$165,360
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 389 m²
Una hermosa casa en un acantilado justo afuera de Ulcinj está ahora en el mercado. Rodeado d…
$681,009
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Tipos de propiedades en Municipio de Ulcinj

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