Estudios en venta en Municipio de Tivat, Montenegro

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42 propiedades total found
Estudio en Mrcevac, Montenegro
Estudio
Mrcevac, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 17 m²
Piso 2
Ofrecemos una oportunidad única para comprar un hermoso y nuevo estudio en Dumidran, Tivat. …
$147,653
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Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
studio apartment of 24.5 m² in the very center of Tivat, in the well-known Technomax buildin…
$146,002
VAT
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Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Área 46 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$662,023
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
LDV InvestLDV Invest
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Modern One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity …
$640,638
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Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Key Highlights Turnkey luxury apartments; high-grade finishes (natural stone facades & commo…
$130,290
VAT
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Estudio en Radovici, Montenegro
Estudio
Radovici, Montenegro
Venta: Un nuevo apartamento estudio no utilizado en el prestigioso desarrollo de Luštica Bay…
$361,087
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Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2/5
LOCALACIÓNSituado en el corazón de Tivat, este apartamento combina comodidad urbana con la v…
$459,834
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Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Modern Studio Apartment en Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Descu…
$475,237
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Estudio 2 habitaciones en Mrcevac, Montenegro
Estudio 2 habitaciones
Mrcevac, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 22 m²
Piso 2/4
¡No te pierdas! Este estudio de 22m2 con un entresuelo de 10m2 rara vez vuelve al mercado!11…
$130,960
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Mini Condos
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Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Número de plantas 3
LOCALACIÓNSituado cerca de Porto Montenegro, la escuela internacional y el centro de Tivat, …
$118,292
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Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Un moderno apartamento estudio de lujo en venta en Porto Montenegro, situado en el prestigio…
$440,325
VAT
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Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
A luxury studio apartment for sale in the prestigious Regent Pool Club Residences, located i…
$492,469
VAT
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Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Área 27 m²
Montenegro. Tivat. Felicidad🌏🇲🇪Inmuebles del desarrollador en el complejo de infraestructura…
$116,140
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Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 22 m²
Piso 1/3
LOCALACIÓNEste apartamento estudio se encuentra en una zona tranquila de Tivat, a solo 2,3 k…
$132,461
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Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Área 50 m²
Piso 2/6
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$528,064
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Estudio en Tivat, Montenegro
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Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 2/5
LOCALACIÓNEste apartamento está en Tivat, a 1 km del centro de la ciudad. El mar y la playa …
$143,552
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Estudio en Tivat, Montenegro
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Tivat, Montenegro
Modern One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity …
$864,279
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Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
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Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Modern Studio Apartment en Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Descu…
$472,770
VAT
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Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Área 25 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$110,152
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Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
estudio apartamento de 24.5 m2 en el centro de Tivat, en el conocido edificio Technomax. Gra…
$146,002
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Estudio en Radovici, Montenegro
Estudio
Radovici, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Venta: Un nuevo apartamento estudio no utilizado en el prestigioso desarrollo de Luštica Bay…
$361,015
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Estudio 1 habitación en Radovici, Montenegro
Estudio 1 habitación
Radovici, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Venta: Un nuevo apartamento estudio no utilizado en el prestigioso desarrollo de Luštica Bay…
$359,212
VAT
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Estudio en Radovici, Montenegro
Estudio
Radovici, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Venta: Un nuevo apartamento estudio no utilizado en el prestigioso desarrollo de Luštica Bay…
$361,087
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Estudio en Municipio de Tivat, Montenegro
Estudio
Municipio de Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 1/4
LOCALACIÓNEste apartamento está situado en Tivat Municipio, a 3 km del centro de la ciudad y…
$120,310
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Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
A modern luxury studio apartment for sale in Porto Montenegro, located in the prestigious Bo…
$440,325
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Estudio en Radovici, Montenegro
Estudio
Radovici, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Venta: Un nuevo apartamento estudio no utilizado en el prestigioso desarrollo de Luštica Bay…
$361,920
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Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Apartamento de lujo en venta en el prestigioso Regent Pool Club Residences, situado en el ed…
$492,469
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Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Aspectos destacados Apartamentos de lujo Turnkey; acabados de alta calidad (fachas de piedra…
$131,956
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Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
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Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Disco…
$472,770
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Estudio en Radovici, Montenegro
Estudio
Radovici, Montenegro
Área 44 m²
Luštica Bay es su nueva casa bajo el sol adriático, rodeada de majestuosa belleza y serenida…
$301,762
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe

Parámetros de las propiedades en Municipio de Tivat, Montenegro

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