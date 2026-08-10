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Casa en condominio en venta en Municipio de Tivat, Montenegro

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Tivat
54
Radovici
50
Donja Lastva
6
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116 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Piso 3/4
Apartamento de lujo con dos dormitorios en Regent 5*, complejo Porto Montenegro en Tivat • 2…
$2,48M
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Radovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Radovici, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Número de plantas 4
Apartamento con vistas panorámicas al mar en la zona central, complejo Lustica Bay • 1 dormi…
$498,155
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 437 m²
Piso 6/6
Elite ático con 3 dormitorios y vistas panorámicas al mar en la residencia Elena, Porto Mont…
Precio en demanda
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TekceTekce
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en , Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2
Ofrecemos a la venta un estudio en la zona de Centrale, Luštica Bay - un moderno barrio resi…
$403,598
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en , Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 155 m²
Número de plantas 2
Casa de 3 dormitorios con una superficie de 155,29 m2 en el nuevo complejo Bahía Lustica - L…
$1,67M
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Piso 8/8
Apartamento de lujo: ático dúplex amueblado con vistas al mar y puerto deportivo Porto Monte…
$2,07M
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Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones en Radovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones
Radovici, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 417 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos para la venta una villa con 4 dormitorios en Marina Village, Luštica Bay - una de …
$5,20M
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 8
Porto Montenegro es un símbolo de la vida de élite en la costa adriática. Situado en el cora…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en , Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
, Montenegro
Habitaciones 4
Los picos - Adosados La colección más exclusiva de casas adosadas dentro de la comunidad pre…
$2,52M
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Apartamento independiente Piso independiente en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Presentamos a su atención 56 apartamentos de lujo en un nuevo complejo moderno de clase LUX,…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Número de plantas 5
Sumérgete en un mundo de increíble lujo y estilo sofisticado con un nuevo proyecto de magníf…
$1,50M
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Radovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Radovici, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Estudio con vistas al mar en el nuevo complejo turístico Lustica Bay • 1 baño • 1 plaza de a…
$656,135
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Piso 2/6
Apartamento totalmente amueblado con dos dormitorios y vistas panorámicas al mar en Porto Mo…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Amplio apartamento con 2 dormitorios en un moderno complejo residencial Ostro, que forma par…
$1,10M
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Apartamento de lujo con 2 dormitorios, Edificio Sirocco, Boka Place, Porto Montenegro • 2 do…
$868,060
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Radovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Radovici, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Ofrecemos apartamentos en venta con 2 dormitorios en Marina Village, Luštica Bay - una zona …
$1,44M
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Radovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Radovici, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
Villa de dos plantas de 130 m2 en Marina Village - complejo de élite Lustica Bay • 2 dormito…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamento con un dormitorio y vistas panorámicas al mar en Porto Montenegro - Edificio Ver…
$799,124
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Radovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Radovici, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Ofrecemos para la venta un estudio en Marina Village, Luštica Bay - una zona residencial cer…
$623,847
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Radovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Radovici, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Ofrecemos apartamentos en venta con 3 dormitorios en Marina Village, Luštica Bay - una de la…
$1,96M
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Radovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Radovici, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/2
Estudio con vistas panorámicas al mar en el nuevo complejo de lujo Lustica Bay • Superficie:…
$518,911
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/4
Apartamento con un dormitorio y vistas al mar en Porto Montenegro - edificio Tara en Tivat •…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Radovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Radovici, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Exclusivo apartamento de dos dormitorios en el bloque Maslina, Marina Village en el complejo…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones en Radovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 3 habitaciones
Radovici, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Número de plantas 2
Exclusivo ático en primera línea del mar operado por Chedi 5* en Lustica Bay • 2 dormitorios…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Radovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Radovici, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Ofrecemos apartamentos en venta con 1 dormitorio en Marina Village, Luštica Bay - una zona r…
$841,790
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 1/6
Acogedor apartamento de una habitación de 81 m2 en un complejo residencial de élite Aqua, Po…
Precio en demanda
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 199 m²
Piso 8/8
Amplio ático de tres dormitorios en el edificio Ostro, parte del nuevo barrio de lujo de Bok…
$2,09M
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en , Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Ofrecemos a la venta un apartamento de 3 dormitorios en Heights, Luštica Bay - una nueva zon…
$994,004
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Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Radovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Radovici, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Ofrecemos a la venta un amplio apartamento de tres dormitorios en el nuevo distrito de Horiz…
$2,01M
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Radovici, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Radovici, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Ofrecemos a la venta un estudio moderno en el nuevo distrito de Horizon Premium dentro de Lu…
$668,819
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Tivat, Montenegro

con Garaje
con Vista a la montaña
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Baratos
De lujo
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