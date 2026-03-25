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Negocio en Venta en Tivat, Montenegro

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Negocio listo 44 m² en Tivat, Montenegro
Negocio listo 44 m²
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/9
Boka El lugar es un nuevo barrio urbano, donde hay un ambiente de celebración y prosperidad.…
$368,285
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Negocio listo 600 m² en Tivat, Montenegro
Negocio listo 600 m²
Tivat, Montenegro
Área 600 m²
Hotel cómodo y compacto en Tivat, nivel tres estrellas en la orilla de una de las bahías más…
$3,04M
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Negocio listo 39 m² en Tivat, Montenegro
Negocio listo 39 m²
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en venta en un hotel de lujo situado en primera línea de mar, cerca del famoso …
$387,609
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