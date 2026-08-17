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Propiedades residenciales en venta en Sveti Stefan, Montenegro

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apartamentos
63
casas independientes
46
109 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 2
Espacioso apartamento en venta en Sveti Stefan – 77 m2 Se ofrece un apartamento luminoso y…
$296,454
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 304 m²
Una villa con piscina y una vista pintoresca en venta en el lujoso asentamiento de Blizikuce…
$1,76M
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 3/4
LOCALACIÓNSituado en Sveti Stefan, uno de los destinos costeros más prestigiosos de Monteneg…
$360,494
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 1 habitación en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Located within the exclusive Sveti Stefan Presidential Sea View Resort, this luxurious 162 m…
$1
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
El apartamento en St. Stephen está en venta en una casa de lujo, Una superficie de 85 m2 en …
$557,000
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 45 m²
Piso 1/2
Ofrecemos a la venta un apartamento moderno con 1 dormitorio y vistas panorámicas al mar en …
$201,684
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TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Área 230 m²
Zona verde tranquila sobre Sveti Stefan que ofrece vistas al mar y a la montaña. Ideal para …
$1,33M
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Mbroker
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Casa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Área 223 m²
Descubre Casa Adosada D — una residencia de lujo en un complejo cerrado cerca de Budva, con …
$855,240
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Mbroker
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Piso 3/5
Amplio apartamento en venta con dos dormitorios y vistas impresionantes en la primera línea …
$654,601
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Apartamento 1 habitacion en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2/2
LOCALACIÓNEste apartamento se encuentra en Sveti Stefan, municipio de Budva, a 13 km del cen…
$255,047
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Casa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Silencio 230 m2 Silencio 400 m2 parcela Silencio 4 habitaciones Silencio 4 baños Silencio in…
Precio en demanda
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MONTBEL D.O.O.
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Apartamento 1 habitacion en M 1, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
M 1, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 5
El apartamento está situado en la planta baja de un acogedor edificio de apartamentos de cin…
$134,878
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
A4-1883. Apartamento de dos dormitorios en Sv.Stefan con un mar VIewVenta apartamento de dos…
$302,982
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Área 660 m²
Le presentamos una villa moderna con piscina en el pueblo de Sveti Stefan, cerca de Budva. L…
$4,04M
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Villa 13 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 13 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 13
Área 774 m²
Número de plantas 4
Venta villa de cuatro plantas con una superficie de 774 m2 en primera línea, a 10 metros del…
$6,25M
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Apartamento 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Situado en la ubicación más icónica y prestigiosa de la costa de Montenegrin, este amplio ap…
$644,418
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 430 m²
Ubicado en el prestigioso enclave de Blizikuce, Budva, esta exquisita villa, epitomiza el lu…
$1,98M
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 3
Área 85 m²
Piso 1
Apartamento en venta en Sveti Stefan con vistas a la isla de Sveti Stefan, cerca de la ciuda…
$406,078
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Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Superficie: 103m2Dormitorios: 2Baños: 1AmuebladoBudva, Sveti Stefan, apartamento de dos dorm…
Precio en demanda
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Estudio en Sveti Stefan, Montenegro
Estudio
Sveti Stefan, Montenegro
Área 51 m²
Número de plantas 4
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$436,152
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Estudio en Sveti Stefan, Montenegro
Estudio
Sveti Stefan, Montenegro
Área 73 m²
Número de plantas 4
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$542,672
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa 8 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 8 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 414 m²
Casa Dea Villa — la esencia del lujo mediterráneo en la costa adriáticaSituado en una parcel…
$1,11M
VAT
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 420 m²
Número de plantas 3
LOCALACIÓNLa villa se encuentra en Sveti Stefan, municipio de Budva, a unos 11 km del centro…
$1,60M
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Ático Ático 5 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Ático Ático 5 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 4
☀️ID-557📐 5 коянат2 ваннн4 🛋 ⛵️
$397,528
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Casa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 230 m²
Número de plantas 3
Venta de una casa con piscina con una plaza de aparcamientoPiscina privada de 15 m2Superfici…
$575,937
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Casa en Sveti Stefan, Montenegro
Casa
Sveti Stefan, Montenegro
Área 650 m²
Número de plantas 5
K4-166. Hermoso hotel en Sv.Stefan con vistas al marVenta Apart-Hotel en Sv.StefanHotel tien…
$2,29M
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Casa 5 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Número de plantas 2
Venta: villa en primera línea en el pueblo de Blizikuće.Esta casa de 215 m2 en una parcela d…
$588,325
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Casa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Silencio 230 m2 Silencio 400 m2 parcela Silencio 4 habitaciones Silencio 4 baños Silencio in…
$1,05M
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MONTBEL D.O.O.
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 100 m²
Número de plantas 4
Venta de dos acogedoras villas con hermosas vistas al mar en el pueblo de Blizikuche - Budva…
$1,38M
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Villa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos a la venta una villa en el pueblo de Blizikuche, situado sobre Sveti Stefan, en un…
$2,65M
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