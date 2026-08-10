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Propiedades residenciales en venta en Sutomore, Montenegro

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apartamentos
67
casas independientes
73
140 propiedades total found
Estudio 1 habitación en 8, Montenegro
Estudio 1 habitación
8, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Mar Vistas. Muévete listo. Alto potencial de alquiler. Bienvenido a este excepcional apartam…
$113,298
VAT
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Apartamento 1 habitacion en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 4/5
Apartamento de 38m2 en la 4a planta en un nuevo edificio en el centro de la ciudad. Estructu…
$121,764
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Casa 4 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
Casa en venta 110m2 en la parte superior de Sutomore. Parcela 170m2. Vista desde la montaña.…
$146,360
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Sutomore, Montenegro
Casa
Sutomore, Montenegro
Número de plantas 1
Venta — casa espaciosa en Sutomore, MontenegroUna casa espaciosa está en venta en una pintor…
$179,269
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Casa 6 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 92 m²
Número de plantas 2
La casa de 92 m2 está situada en una parcela de 180 m2 en una hermosa ubicación en Sutomore …
$213,448
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Apartamento 4 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
VentaUna casa familiar se vende en una zona tranquila de Sutomore, situada a unos 10 minutos…
$315,561
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Apartamento 1 habitacion en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 30 m²
Piso 2
Inmobiliaria, Montenegro, Sutomore.Venta es un nuevo apartamento estudio con una plaza de ga…
$94,784
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Apartamento 1 habitacion en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Número de plantas 3
Un apartamento de 44 m2 está en venta en Sutomore, cerca de la calle Tsar Lazar. Apartamento…
$85,751
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Casa 3 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Silencio 56 m2 Silencio 180 m2 parcela Silencio 2 nivel Silencio 3 habitaciones Silencio ver…
$154,739
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MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Apartamento 2 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 6/6
El apartamento de 63 m2 está situado en el sexto piso en un nuevo edificio en el centro de l…
$159,978
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Casa 3 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
Casa moderna con una superficie total de 100m2 en un terreno de 141m2. La casa está totalmen…
$274,596
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Casa 3 habitaciones en 5, Montenegro
Casa 3 habitaciones
5, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
TEN 205 m2 TENIDO Sección 451 m2 TENIDO 2 plantas TENIDO 3+ dormitorios TENIDO 2 cocinas TEN…
$233,708
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
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Casa 2 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Casa en Sutomore, situada en una parcela en cascada con una superficie total de 355 m2. Esta…
$76,193
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Casa 9 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 9 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 210 m²
Número de plantas 2
Esta casa adosada de 210 metros cuadrados se encuentra en planta baja 200 metros debajo de l…
$313,543
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Casa 6 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
La casa se encuentra en un lugar tranquilo rodeado de vegetación y montañas, en el pueblo de…
$169,106
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
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Apartamento 1 habitacion en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Piso 6/6
El apartamento de una habitación de 64 m2 está situado en el sexto piso en un nuevo edificio…
$178,108
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Casa 3 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos a la venta una exclusiva casa de pueblo en el estilo de chalet alpino en Sutomore,…
$232,256
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Villa en Sutomore, Montenegro
Villa
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 325 m²
[embed]https://youtu.be/vsuR3S7NICQ[/embed] Villa 10 minutos a pie del paseo central, con s…
$561,681
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MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Casa 10 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 10 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Una moderna casa de tres pisos con una superficie total de 360 m2 está en venta, situada en …
$577,921
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Casa de campo 10 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa de campo 10 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 480 m²
Excepcional Investment Opportunity in the Heart of Sutomore, MontenegroPrime Location ◾ Full…
$586,094
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Apartamento 1 habitacion en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 4/5
Espacioso apartamento estudio de 74 m2. El apartamento está parcialmente amueblado. El baño …
$387,240
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Casa 3 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 3
Esta espaciosa casa con vistas al mar mide 300 m2 y se encuentra en una parcela de 1.100 m2.…
$526,961
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Apartamento 2 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Casa en venta en Sutomore, Zagradje, a orillas de la bahía de Maljevik, dentro de una zona n…
$304,002
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Casa en Sutomore, Montenegro
Casa
Sutomore, Montenegro
Sutomore Silencio casa + parcela Silencioso vistas al mar y a las montañas Silencio ubicació…
$87,197
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MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Apartamento 1 habitacion en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2
Este hermoso apartamento de una habitación de 55,52 m2, situado en la segunda planta de un e…
$148,462
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Apartamento 2 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Sutomore, nuevo estudio, apartamentos de 1 y 2 dormitorios en primera línea al mar y la play…
$215,445
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
La casa se encuentra en el pintoresco suburbio de Sutomore ciudad Bar. En un área con infrae…
$406,448
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Casa 4 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Número de plantas 3
Estudio en venta / probar la amplitud en Bar (Shushan) en una casa moderna con aparcamiento …
$397,775
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Casa 12 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 12 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Venta: Hermoso Finca con Dos Casas y un Mini Mercado – SutomoreUna finca exclusiva está en v…
$2,06M
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Casa 3 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Venta: casa con vista al mar en Sutomore (Zagragje).Confort y excelente potencial para su fu…
$158,178
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