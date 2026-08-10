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Apartamentos en venta en Hungría

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Budapest
54
Hungría Central
68
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70 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Budapest, Hungría
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Apartamento 3 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 6/7
Penthouse Experience Near Bakáts Square – 76 m2 Apartamento + 40 m2 Panoramic Terrace + 2 Pl…
$672,314
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Apartamento 5 habitaciones en Budapest, Hungría
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Apartamento 5 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 2/3
Situado en el tranquilo extremo de la calle Murányi, a pocos pasos de Városliget, este lumin…
$293,514
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Apartamento 3 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 3
Área 69 m²
En el prestigioso distrito V de Budapest, en el corazón de Lipótváros, se ofrece un apartame…
$680,660
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Apartamento en Budapest, Hungría
Apartamento
Budapest, Hungría
En el distrito VI de Budapest, en la calle Jókai 10, donde se están construyendo 6 exclusivo…
$318,968
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1
Apartamento de diseño exclusivo en venta en Duna-Pest ResidencesUn excepcional, totalmente a…
$345,200
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Apartamento en Budapest, Hungría
Apartamento
Budapest, Hungría
$180,263
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Apartamento 4 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 4 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 2/4
El centro histórico de Budapest. A poca distancia hay Parlamento, Basílica, Ópera, Isla Marg…
$871,455
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Ático Ático 5 habitaciones en Budapest, Hungría
Ático Ático 5 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Piso 9/9
Perfectamente situado en la novena planta de los Residences, una obra maestra contemporánea,…
$3,11M
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Apartamento en Budapest, Hungría
Apartamento
Budapest, Hungría
$274,383
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Apartamento 3 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 3/5
7 distrito, centro histórico, Erzsébet krt., hermoso edificio, apartamento para 3 et., ascen…
$408,088
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Apartamento 3 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 3
Área 60 m²
En venta es un apartamento elegante y totalmente renovado en el bullicioso distrito 7 de Bud…
$260,338
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Apartamento 3 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 3
Área 83 m²
En el centro histórico de Budapest se ofrece un exclusivo apartamento de 83 m2 en venta, sit…
$677,151
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Apartamento en Budapest, Hungría
Apartamento
Budapest, Hungría
$797,624
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Apartamento 2 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 2 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 2
Área 32 m²
En venta se encuentra un apartamento totalmente renovado de unos 32 m2, situado en el barrio…
$177,881
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Apartamento 3 habitaciones en Keszthely, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Keszthely, Hungría
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
Piso 2/3
En el corazón de Keszthely, a pocos pasos del lago Balaton, un apartamento de dos niveles co…
$193,647
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Apartamento 2 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 2 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 2
Área 56 m²
Venta es un luminoso y acogedor apartamento de 2 habitaciones de 56 m2 con terraza, situado …
$307,930
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Apartamento 3 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 3
Área 107 m²
Amplio. Central. Este elegante apartamento en el distrito 8o de Budapest Palotanegyed combin…
$425,055
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Apartamento en Budapest, Hungría
Apartamento
Budapest, Hungría
Fully Renovated, Move-in Ready 52 m2 Brick Apartment en Excelente ubicación en Budapest cerc…
$255,240
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Apartamento 3 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 3
Área 87 m²
En 1080 Budapest, en la calle Orzi, en venta un amplio apartamento en una propiedad de 87 m2…
$275,862
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Apartamento en Budapest, Hungría
Apartamento
Budapest, Hungría
$190,298
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Apartamento 3 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 3/6
5 distrito, centro histórico, cerca de la calle peatonal. Vaci y el Danubio Embankment, en u…
$1,10M
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Apartamento 4 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 4 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 4
Área 121 m²
En la prestigiosa zona de Rojadomb (II distrito, Buda) se ofrece a la venta lujoso apartamen…
$1,19M
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Apartamento 2 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 2 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 1/4
Apartamento reformado cerca del centro de BudapestUna rara oportunidad para comprar un lumin…
$293,514
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Apartamento 3 habitaciones en Hungría Central, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Hungría Central, Hungría
Habitaciones 3
Área 87 m²
Amplio apartamento de 3 habitaciones en venta en el corazón de Erzebetvaros (1071 Budapest),…
$277,776
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Apartamento 4 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 4 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 4/6
5 distrito, centro histórico de la ciudad, junto al terraplén del Danubio y Plaza de la Univ…
$1,02M
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Newly Built Premium Apartment with Private Garden and Parking – Budapest, District XVI., Mát…
$460,042
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Apartamento en Budapest, Hungría
Apartamento
Budapest, Hungría
$396,723
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Apartamento 2 habitaciones en Budapest, Hungría
Apartamento 2 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 2
Área 40 m²
En el distrito de Buda (1021 Budapest) se ofrece un apartamento totalmente renovado y acoged…
$279,476
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Ático Ático 4 habitaciones en Budapest, Hungría
Ático Ático 4 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 4
Área 114 m²
Número de plantas 2
En el prestigioso barrio histórico de Palotanegyed (1081 Budapest), se ofrece un exclusivo á…
$692,450
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Apartamento 3 habitaciones en Hungría Central, Hungría
Apartamento 3 habitaciones
Hungría Central, Hungría
Habitaciones 3
Área 60 m²
En venta apartamento gratuito, no comprometido, totalmente renovado en el centro de Budapest…
$309,415
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