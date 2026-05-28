Programas de inmigración en Hungría

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Hungría Hungría
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$20,000
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 1 meses
Servicio integral para la obtención de un permiso de residencia sobre la base de la creación de un negocio: Registro Cuenta bancaria permiso de residencia para el fundador Servicios adicionales: Búsqueda de bienes raíces para oficinas y otros fines para negocios o para l…
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