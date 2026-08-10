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Casas en Venta en Hungría

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Budapest
11
Transdanubia
21
Hungría Central
20
Transdanubio Occidental
17
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42 propiedades total found
Casa en Balassagyarmat, Hungría
Casa
Balassagyarmat, Hungría
Área 330 000 m²
En el pequeño pueblo de Iliny, situado en el norte de Hungría cerca de Balassagyarmat en el …
$1,14M
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Casa 5 habitaciones en Csomor, Hungría
Casa 5 habitaciones
Csomor, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Luxury Family Home with Panoramic View in Csömör – Move-in Ready For sale in the peaceful…
$856,697
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Villa 2 habitaciones en Kemeneshogyesz, Hungría
Villa 2 habitaciones
Kemeneshogyesz, Hungría
Habitaciones 2
Área 90 m²
En la orilla izquierda del río Marcal, entre Magyargencs y Szergény, se encuentra el pequeño…
$63,378
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Casa en Budapest, Hungría
Casa
Budapest, Hungría
Esta casa de lujo, de 149 m2 (grandes) con tres balcones, una terraza, jardín privado y gara…
$1,05M
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Villa 11 habitaciones en Rigacs, Hungría
Villa 11 habitaciones
Rigacs, Hungría
Habitaciones 11
Área 300 m²
Número de plantas 2
Una instalación bien cuidada en la región de Transdanubia Central con amplias oportunidades …
$259,756
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Casa grande 6 habitaciones en Solymar, Hungría
Casa grande 6 habitaciones
Solymar, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 420 m²
Número de plantas 2
En la frontera de Budapest en Shoymar, la casa de construcción en 2018, 430 m2, 2 plantas co…
$1,40M
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Casa 5 habitaciones en Rackeve, Hungría
Casa 5 habitaciones
Rackeve, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
En uno de los lugares más exclusivos y naturalmente cautivadores de Ráckeve, en la punta de …
$1,17M
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Casa en Rackeve, Hungría
Casa
Rackeve, Hungría
En uno de los lugares más exclusivos y naturalmente cautivadores de Ráckeve, en la punta de …
$1,24M
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Casa en Paloznak, Hungría
Casa
Paloznak, Hungría
$797,305
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International real estate agency Habita
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Casa 7 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 7 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
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Casa en Budapest, Hungría
Casa
Budapest, Hungría
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$985,863
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Villa 6 habitaciones en Pomaz, Hungría
Villa 6 habitaciones
Pomaz, Hungría
Habitaciones 6
Área 243 m²
En una de las zonas más tranquilas de 2013 Pomaz se ofrece a la venta un edificio residencia…
$599,721
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Casa 6 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 6 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Propiedad industrial y residencial en venta – Distrito XVI, BudapestSituado a solo 200 metro…
$803,871
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Casa 8 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 8 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
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Casa de campo 4 habitaciones en Heviz, Hungría
Casa de campo 4 habitaciones
Heviz, Hungría
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Venta es una casa familiar moderna en Hévíz, situada en una zona tranquila y acogedora, a so…
$436,340
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Casa 6 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 6 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Familia independiente con excelente ubicación – Budapest, Distrito XVI., Főhadnagy StreetSit…
$528,258
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Villa 6 habitaciones en Zalaegerszegi jaras, Hungría
Villa 6 habitaciones
Zalaegerszegi jaras, Hungría
Habitaciones 6
Área 500 m²
Número de plantas 3
Esta propiedad de 487 hectáreas está en venta en el cobre del Salón (noroeste de Hungría), a…
$5,03M
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Villa 6 habitaciones en Osli, Hungría
Villa 6 habitaciones
Osli, Hungría
Habitaciones 6
Área 225 m²
Descripción del objeto En venta es una empresa húngara (Kft), que posee una parcela de alred…
$3,60M
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Casa grande 6 habitaciones en Gyenesdias, Hungría
Casa grande 6 habitaciones
Gyenesdias, Hungría
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Elegante casa de dos plantas cerca de Balaton - la combinación perfecta de comodidad y ubica…
$724,415
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Casa en Budapest, Hungría
Casa
Budapest, Hungría
Le ofrecemos esta propiedad industrial de tres plantas en una parcela de 975 m2, adecuada pa…
$823,148
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Villa 6 habitaciones en Heviz, Hungría
Villa 6 habitaciones
Heviz, Hungría
Habitaciones 6
Área 180 m²
Número de plantas 2
Esta atractiva casa de una sola familia en 8380 Hévíz combina confort moderno, acabados de a…
$474,009
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Casa 8 habitaciones en Heviz, Hungría
Casa 8 habitaciones
Heviz, Hungría
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 317 m²
Número de plantas 3
En una de las calles panorámicas más bellas de H & eacute, v & iacute; z es una casa familia…
$577,856
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Casa 5 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 5 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Casa familiar bien cuidada de tres plantas en venta, en la zona verde residencial de Rákossz…
$539,742
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Casa en Fonyod, Hungría
Casa
Fonyod, Hungría
En Fonyód, uno de los lugares más pintorescos en la orilla sur del lago Balaton, cerca de la…
$404,060
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International real estate agency Habita
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Villa 4 habitaciones en Farad, Hungría
Villa 4 habitaciones
Farad, Hungría
Habitaciones 4
Área 84 m²
Número de plantas 2
En el pequeño pueblo de Farád, a solo 3 minutos en coche de Csorna y a unos 35 minutos de Gy…
$225,670
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Casa 4 habitaciones en Lenti, Hungría
Casa 4 habitaciones
Lenti, Hungría
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Venta de una propiedad única con un panorama eterno en las colinas de Lenti-hegy - ideal par…
$367,683
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Villa 3 habitaciones en Tanakajd, Hungría
Villa 3 habitaciones
Tanakajd, Hungría
Habitaciones 3
Área 90 m²
Número de plantas 3
Descripción del objeto Ofrecemos a la venta un antiguo molino único, construido en 1889, en …
$292,667
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Villa 8 habitaciones en Balatongyorok, Hungría
Villa 8 habitaciones
Balatongyorok, Hungría
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 360 m²
Número de plantas 3
Casa de lujo con vista panorámica del balatón con dos terrazas!Si sueñas con vivir o relajar…
$1,45M
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Casa 5 habitaciones en Vonyarcvashegy, Hungría
Casa 5 habitaciones
Vonyarcvashegy, Hungría
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Número de plantas 1
Moderno, de alta calidad, listo para establecer casa en uno de los pueblos más populares en …
$541,073
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Casa 12 habitaciones en Budapest, Hungría
Casa 12 habitaciones
Budapest, Hungría
Habitaciones 12
Área 410 m²
Esta elegante villa de la década de 1930 se encuentra en la ladera sur del Monte Sas-hegy ("…
$1,63M
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