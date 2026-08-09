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Terreno y parcelas en venta en Hungría

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5 propiedades total found
Parcela en Kapuvar, Hungría
Parcela
Kapuvar, Hungría
Área 43 050 m²
Proyecto de inversión para industria, logística y energía en Kapuvar En la región económica…
$1,16M
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Parcela en Gyorszemere, Hungría
Parcela
Gyorszemere, Hungría
Área 580 000 m²
La tierra adecuada para propósitos PV es para la venta en la zona Győr. En la zona sur …
$5,45M
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Parcela en Tatabanyai jaras, Hungría
Parcela
Tatabanyai jaras, Hungría
Área 600 000 m²
En el noroeste de Hungría, en 2800 Tatabányai, a unos 60 km de Budapest, se vende una zona c…
$8,35M
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Parcela en Budapest, Hungría
Parcela
Budapest, Hungría
Área 1 892 m²
Una parcela de aproximadamente 1.892 m2 está en venta en el distrito 12 de Budapest. Inform…
$1,74M
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Parcela en Orkeny, Hungría
Parcela
Orkeny, Hungría
Área 480 000 m²
Las parcelas en venta son: ¡Primera propiedad! - En la parte interior del área de 2377 Örké…
$13,88M
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