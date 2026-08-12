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Pisos de obra nueva en Belarús

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Minsk
6
Maguilov
1
Provincia de Maguilov
1
Brest
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Complejo residencial Minsk World
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Complejo residencial Minsk World
Minsk, Belarús
de
$47,147
Área 29–61 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¿Desea descubrir un mundo de libre comodidad, seguridad y bienestar para su familia y para usted?Bienvenido a un complejo multifuncional y de negocios deportivo y residencial Minsk World, en el que los mejores arquitectos bielorrusos y extranjeros implementan el concepto de desarrollo urbano…
Agencia
ООО «Бир Бай»
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Complejo residencial Маэстро
Complejo residencial Маэстро
Complejo residencial Маэстро
Minsk, Belarús
de
$116,290
Año de construcción 2023
Número de plantas 20
Área 68–144 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Las principales ventajas y características técnicas de las residencias Maestro Deluxe: 70 metros hasta la nueva estación de metro Bogushevich Square. Ubicación en una de las calles principales de Minsk - Nemiga. Apartamentos: 50 m2, 67 m2, 72 m2, 90 m2, 103 m2, 144 m2, 220 m2. Grandes ve…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
67.9 – 75.7
152,504 – 183,015
Apartamentos 3 habitaciones
144.2
318,183
Desarrollador
Strateg Group
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Edificio de apartamentos ENERGOSBEREGAYuSchIY PO B-RU NEPOKORENNYH 69
Edificio de apartamentos ENERGOSBEREGAYuSchIY PO B-RU NEPOKORENNYH 69
Edificio de apartamentos ENERGOSBEREGAYuSchIY PO B-RU NEPOKORENNYH 69
Edificio de apartamentos ENERGOSBEREGAYuSchIY PO B-RU NEPOKORENNYH 69
Maguilov, Belarús
de
$13,733
Año de construcción 2023
Área 46–118 m²
69 objetos inmobiliarios 69
Fecha límite prevista: tercer trimestre de 2023 Diseño gratuito, hogar que ahorra energía, accesibilidad paso a paso de tiendas, escuelas, jardines de infancia.   Costo m2: 1 km en la planta baja sin acabado - 1.800 rublos. para m2 1 km en planta baja con acabados de const…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.6
27,664
Apartamentos 2 habitaciones
68.9 – 69.7
39,481 – 39,945
Apartamentos 3 habitaciones
89.3 – 117.6
51,184 – 67,405
Desarrollador
ЮрСтройМаш
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TekceTekce
Complejo residencial Gulliver
Complejo residencial Gulliver
Complejo residencial Gulliver
Complejo residencial Gulliver
Complejo residencial Gulliver
Mostrar todo Complejo residencial Gulliver
Complejo residencial Gulliver
Minsk, Belarús
de
$108,040
Año de construcción 2027
Número de plantas 18
Área 64–81 m²
113 objetos inmobiliarios 113
Acerca del proyectoEl complejo residencial "Gulliver" es un espacio único para una vida cómoda, situado en el corazón de la ciudad. Desde el norte, la parcela se limita a la calle. Pritytskyi, del sur - Dunina-Martsinkevich Calle, desde el oeste - el territorio del palacio de hielo, desde el…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
65.3 – 68.8
129,182 – 139,376
Apartamentos 3 habitaciones
64.2 – 81.5
127,195 – 165,041
Desarrollador
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
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Desarrollador
УКС МИНГОРИСПОЛКОМА
Idiomas hablados
Русский
Complejo residencial Полесский
Complejo residencial Полесский
Complejo residencial Полесский
Complejo residencial Полесский
Complejo residencial Полесский
Complejo residencial Полесский
Muchaviecki sielski Saviet, Belarús
de
$46,441
Año de construcción 2022
Número de plantas 18
Área 50–86 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Каталог доступных предложений по квартирам в жилом комплексе Полесский в Бресте, Беларусь. ✔ Широкоразвитая инфраструктура. ✔ Благоустроенные дворы без авто.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0 – 60.0
42,402 – 50,880
Apartamentos 2 habitaciones
86.0
72,772
Desarrollador
Полесьежилстрой
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Barrio residencial Антоновский квартал
Barrio residencial Антоновский квартал
Barrio residencial Антоновский квартал
Barrio residencial Антоновский квартал
Barrio residencial Антоновский квартал
Barrio residencial Антоновский квартал
Barrio residencial Антоновский квартал
Minsk, Belarús
de
$33,891
Año de construcción 2023
Número de plantas 19
Área 45–99 m²
45 objetos inmobiliarios 45
< p > La idea principal que subyace en el trabajo en el barrio de Antonovsky fue crear un complejo residencial moderno que cumpla con todos los requisitos de la época y satisfaga las necesidades de sus habitantes para Una estancia confortable. Los especialistas más competentes hicieron esfue…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.9
107,760
Apartamentos 2 habitaciones
59.3 – 64.2
68,138 – 144,000
Apartamentos 3 habitaciones
63.4 – 80.3
73,400 – 83,808
Apartamentos 4 habitaciones
98.7
101,671
Desarrollador
ОАО БелАТЭП
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Edificio de apartamentos Жилой дом по переулку Горный, 8
Edificio de apartamentos Жилой дом по переулку Горный, 8
Edificio de apartamentos Жилой дом по переулку Горный, 8
Edificio de apartamentos Жилой дом по переулку Горный, 8
Edificio de apartamentos Жилой дом по переулку Горный, 8
Mostrar todo Edificio de apartamentos Жилой дом по переулку Горный, 8
Edificio de apartamentos Жилой дом по переулку Горный, 8
Minsk, Belarús
de
$108,460
Año de construcción 2019
Número de plantas 12
Área 49–126 m²
12 objetos inmobiliarios 12
Многоквартирный жилой комплекс по переулку Горный в Минске по доступной стоимости от застройщика. ✔ Черновая отделка. ✔ Двухуровневая парковка.
Desarrollador
Макроинжиниринг
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Complejo residencial МК ФАРФОРОВЫЙ
Complejo residencial МК ФАРФОРОВЫЙ
Complejo residencial МК ФАРФОРОВЫЙ
Complejo residencial МК ФАРФОРОВЫЙ
Complejo residencial МК ФАРФОРОВЫЙ
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Complejo residencial МК ФАРФОРОВЫЙ
Minsk, Belarús
de
$60,500
Año de construcción 2022
Número de plantas 15
Área 39–1 431 m²
18 objetos inmobiliarios 18
MK "Farforovy" - un nuevo complejo premium multifuncional - clase en el centro de Minsk. / p Ubicación exclusiva: / p ul lia poca distancia 2 líneas de metro – Art. Nemiga y Art. Pl. Yakub Kolas. Está previsto construir una tercera rama. / li liEn 5 minutos a pie Parque Victory y Lago Komsom…
Desarrollador
ИНФОРЕАЛТ
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