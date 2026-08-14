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Casas de obra nueva en Belarús

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Provincia de Vítebsk
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Pliuski sielski Saviet, Belarús
de
$265,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 213 m²
1 objeto inmobiliario 1
Situado en los lagos Braslav de la Edad del Hielo (Lake Sundy fluye a la red de lagos).El grupo de lagos incluye 74 lagos con una superficie total de unos 130 km2, la increíble belleza de los paisajes glaciales, la interminable extensión de lagos, bosques intactos y aire fresco limpio.Hay mu…
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