  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$880
7
ID: 28300
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade u City kvartu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinje, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.Stan je otvren za kucne ljubimce.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini od dvije mjesecne kirije!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
