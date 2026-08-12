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Chalets en venta en Kolasin, Montenegro

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9 propiedades total found
Chalet 3 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Premium Premium
Chalet 3 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
¡Casa en venta junto a una estación de esquí! ¡Solo 199.000€ por una casa de 100 m² con 600…
$232,763
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Agencia
Mini Condos
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Chalet en Kolasin, Montenegro
Chalet
Kolasin, Montenegro
Kolasin, Retiro de Montaña por Dukley 🏔ID-300Apartamento en bufanda de 350 000€ 💶🏙 Complejo …
$412,404
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Chalet 3 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Chalet 3 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 535 m²
Kolasin Valleys, positioned in the scenic northern mountains of Montenegro, stands as a prem…
$5,25M
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Kolasin Valleys
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Chalet 6 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Chalet 6 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 647 m²
Kolasin Valleys presents a unique opportunity with only 7 exclusive chalets that type, each …
$6,32M
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Kolasin Valleys
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Chalet 6 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Chalet 6 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 647 m²
Kolasin Valleys presenta una oportunidad única con sólo 7 chalets exclusivos que escriben, c…
$6,32M
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Kolasin Valleys
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Chalet 5 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Chalet 5 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 402 m²
Kolasin Valleys, positioned in the scenic northern mountains of Montenegro, stands as a prem…
$4,07M
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Kolasin Valleys
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Chalet 6 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Chalet 6 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 647 m²
Kolasin Valleys offers luxurious chalets in Montenegro, each sold with a private land plot. …
$6,22M
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Kolasin Valleys
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Chalet 6 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Chalet 6 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 647 m²
Kolasin Valleys presenta una oportunidad única con solo 7 chalets exclusivos de este tipo, c…
$6,32M
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Kolasin Valleys
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Chalet 5 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Chalet 5 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 647 m²
Kolasin Valleys offers luxurious chalets in Montenegro, each sold with a private land plot. …
$6,17M
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Kolasin Valleys
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